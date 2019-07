Politpoprawni szaleńcy w natarciu. Pozbawili dziewczynę tytułu Miss Michigan za mówienie prawdy i konserwatywne poglądy

Organizatorzy konkursu Miss and Teen World America pozbawili 20-letnią Kathy Zhu tytułu Miss Michigan. Wszystko przez to, że nie odpowiadają im poglądy dziewczyny.

Pochodząca z Chin 20-latka wywalczyła wywalczyła tytuł Miss stanu Michigan i zakwalifikowała się do kolejnej fazy konkursu Miss World America. Jednak w nim nie wystąpi, bo organizatorzy pozbawili ja tytułu. Poszło o poglądy Zhu i jej zachowanie.

Zhu otwarcie popiera Trumpa i głosi konserwatywne poglądy. W 2018 roku stała się znana po tym jak w trakcie organizowanej przez muzułmanów na University of Central Florida, imprezy „Try a Hijab” (Przymierz hidżab) odmówiła założenia chusty.

W mediach społecznościowych opublikowała wiele postów mówiących m.in o przestępczości wśród murzynów. „Czy wiecie, że większość przypadków zabójstw murzynów jest dokonywana przez innych murzynów? Zanim zaczniecie winić innych naprawcie problem wewnątrz własnej wspólnoty”.

Kilka dni temu Zhu otrzymała pismo od szefowej konkursu piękności Laurie DeJack, w której ta pisze, iż dziewczyna została pozbawiona tytułu i ma zakaz mówienia o udziale w konkursie i publikacji zdjęć z nim związanych.

„Dowiedzieliśmy się, że na twoich kontach w mediach społecznościowych publikowane są nieodpowiednie wpisy , co łamie zasady naszego konkursu, który wymaga, by mieć”dobry charakter” – napisała DeJack.

Zhu opublikowała fragmenty swej korespondencji z dyrektorką, która oskarża ją „rasizm, islamofobię i brak wrażliwości”. DeJack wspomina w nim o wpisach miss i przywołuje incydent na Florydzie z Hidżabem.

Zhu odpisała: „Statystyki i fakty nie zawsze są przyjemne. To obrzydliwe, że pani raczej woli publicznie kłamać zamiast wspierać tych, którzy mówią o rzeczach, o których inni nie ośmielają się mówić”.

I dalej o hidżabie, iż „muzułmanka próbowała siłą go na mnie nałożyć. Brakiem wrażliwości jest to, że kobiety na Bliskim Wschodzie mogą być ukamienowane za odmowę wypełnienia rozkazu męża i założenie hidżabu”.

Sprawa wywołała wielkie kontrowersje w Stanach Zjednoczonych. Środowiska konserwatywne stają w obronie dziewczyny i wolności głoszenia własnych poglądów. Jak się okazuje kobiety o konserwatywnych poglądach nie mają nawet szans startowania w takich konkursach.

Miss World America's State/National/Chief Director accused me of being racist, Islamaphobic, and insensitive.

They stripped me of my Miss Michigan title due to my refusal to try on a hijab in 2018, my tweet about black on black gun violence, and "insensitive" statistical tweets. pic.twitter.com/K1Btho0Pgq

— Kathy Zhu (@PoliticalKathy) July 19, 2019