Tych leków najbardziej brakuje. Zapasy kilkuset innych ciągle topnieją

Neuca, notowany na GPW dystrybutor leków z Torunia, opublikował właśnie dane o stanach magazynowych 10 leków, których podaż jest ostatnio bardzo ograniczona.

Informacje dystrybutora dotyczą stanu magazynowego na 16 lipca przedstawiają się następująco:

1. Lokren (niedokrwienna choroba serca i nadciśnienie) – brak

2. Glucobay (cukrzyca)- 2 szt.

3. Dexilant (nadkwasowość) – 6 szt.

4. Effox (nadciśnienie) – 69 szt.

5. Glucophage (cukrzyca) – 305 szt.

6. Protopic (atopowe zapalenie skóry) – 855 sztuk

7. Symformin (diabetycy) – 1,7 tys. szt.

8. Metformax (cukrzyca) – 5,4 tys. szt.

9. Euthyrox (niedoczynność tarczycy) – 12,5 tys. szt.

10. Siofor (cukrzyca) – 62,5 tys. szt.

To są stany leków, którymi Neuca zaopatruje całą Polskę.

„Ministerstwo Zdrowia na bieżąco monitoruje dostęp do leków. Celem naszych działań jest zapewnienie stałego dostępu pacjentów do potrzebnych im produktów leczniczych. Sytuacja poprawia się, leki, których do tej pory brakowało, docierają do coraz większej liczby hurtowni” – oświadczyło ministerstwo.

Na to oświadczenie kubeł zimnej wody wylał Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

„Owszem, widzieliśmy poprawę dostępności, niezwykle krótką i to dwóch leków. A braki dotyczą kilkuset pozycji. Co więcej, zapasy kurczą się w błyskawicznym tempie, a wiele aptek nie dostało leków. Braki dotyczą Europy i USA. W związku, z czym problem nie jest do rozwiązania w kilka godzin. Akceptuję komunikat ministerstwa, ale to ciągle za mało”.

Źródło: Rzeczpospolita