W odmętach lewackich obsesji. 50-ta rocznica lądowania na Księżycu. „New York Times”: Sowieci byli lepsi bo pierwsi posłali w kosmos kobietę i murzyna

W „New York Times”ukazały się artykuły z okazji 50-ej rocznicy lądowania na Księżycu. Autorzy oskarżają twórców programu Apollo o dyskryminację płciową i wychwalają Związek Sowiecki za wysłanie w kosmos kobiety i murzyna.

„Jak ZSRR wygrał wyścig o równość w kosmosie” – tak „NYT” zatytułował swój rocznicowy artykuł o lądowaniu na Księżycu 16 lipca 1969. Według Sophie Pinkham, autorki tej wiekopomnej publikacji, Związek Radziecki wskazywał, że seksizm i rasizm to cechy kapitalizmu.

Loty w kosmos były więc dla niego doskonałą okazją do pokazania jak bardzo dba o równość płci. Dlatego też jako 3 osobę wysłał w kosmos kobietę, a zaraz potem Azjatę, a jeszcze później murzyna. Zaś Amerykanie wysłali swojego murzyna dopiero kilka lat po nich.

Autorka cytuje szefa szkolenia radzieckich kosmonautów, który w swych dziennikach w 1961 roku miał napisać: „Nie możemy pozwolić, by pierwszą kobietą w kosmosie była Amerykanka”. Zgodzić się z tym miał sekretarz Nikita Chruszczow i nakazał poszukiwanie odpowiedniej kandydatki do wystrzelenia w kosmos.

Dalej autorka z okazji rocznicy lądowania Amerykanów na Księżycu opisuje jak to z robotnicy Walentyny Tierieszkowej zrobiono astronautkę, co według niej było dowodem na to, jak bardzo Związek Radziecki dba o równość płci.

Następnie Pinkham wychwala Sowietów, że w 1980 roku posłali w kosmos Wietnamczyka Pham Tuana, który dzięki temu został pierwszym Azjata kosmonautą. Zaraz po Wietnamczyku wystrzelili w kosmos murzyna z Kuby – Arnaldo Tamayo Mendeza.

„Stanom Zjednoczonym wysłanie w kosmos pierwszego Afroamerykanina zajęło jeszcze 3 lata” – ubolewa Pinkham.

„Różnorodność w kosmosie była dla Sowietów znakomita okazją do obwieszczenia światu, iż w socjalizmie osoba o skromnym pochodzeniu może wspiąć się na szczyty” – podsumowuje „NYT” swój artykuł w rocznicę lądowania Amerykanów na Księżycu”.

W kolejnym zaś artykule „New York Times” pisze, iż „Program Apollo był stworzony dla mężczyzn przez mężczyzn. Jeśli nie dostrzeżemy uprzedzeń płciowych w pierwszych lotach w kosmos, to ciężko będzie nam przezwyciężyć przeszłość”.