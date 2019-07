W rozdawniczym szaleństwie! Kolejna grupa dostanie „500 plus”. Rząd spieszy się, by zdążyć przed wyborami

Dodatkowo 500 złotych ma być dostępne nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale także dla emerytów, którzy mają bardzo niskie świadczenia.

Nowe 500 plus dla seniorów umożliwić ma ustawa w sprawie wypłaty dodatkowego świadczenia dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, którą zajmuje się obecnie Sejm.

Jeszcze rok temu szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, Jacek Sasin, tłumaczył, że PiS nigdy nie zapowiadało „500 plus” dla emerytów i mówienie o 500 plus w tym kontekście nie jest prawdą. Dziś, jak donoszą media, staje się to faktem. W przedwyborczym szale rozdawnictwa, do swoich obietnic PiS zamierza dołożyć 500 plus dla najbiedniejszych emerytów.

Ustawa zakłada wypłacanie 500 plus osobom niepełnosprawnym, których miesięczny dochód nie przekracza 1100 zł brutto, czyli 925 zł na rękę. Świadczenie będzie przysługiwało też osobom w wieku powyżej 75 lat, przy tym samym kryterium dochodowym.

Według szacunków, do otrzymywania nowego świadczenia kwalifikuje się w Polsce łącznie ok. pół miliona osób. Z tego 110 tys. to emeryci. Aby dostać nowe 500 plus, będą musieli złożyć wniosek i uzyskać orzeczenie o niesamodzielności. Często osoby te z racji wieku dostają dodatek pielęgnacyjny, uzyskanie orzeczenia w ich przypadku będzie więc znacznie prostsze. Instytucja przyznająca świadczenie będzie miała 30 dni na wydanie decyzji pozytywnej lub odmownej.

Rząd spieszy się, aby przepisy weszły w życie przed jesiennymi wyborami. Wypłaty będą realizowane najwcześniej w listopadzie i grudniu, ale ustawa przypieczętuje obietnicę, czyniąc ją dla wyborców wiarygodną.

Źródło: innpoland.pl / fakt.pl