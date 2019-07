Wzruszające nagranie Romualda Lipko: „Chorowałem, ale wyszedłem z tej choroby”

Romuald Lipko to prawdziwa legenda polskiej muzyki rozrywkowej. To on stoi za największymi przebojami Budki Suflera. Kiedy jakiś czas temu media doniosły o jego chorobie, wielu fanów zamarło. Teraz Lipko opublikował film, w którym wyznaje jak się obecnie czuje.

Informacja o chorobie artysty pojawiła się 10 lipca na stronie internetowej Budki Suflera. Muzyk zachorował na nowotwór i leczył się w jednym z warszawskich szpitali oraz w klinice w Magdeburgu.

Wczoraj Lipko opublikował na Facebooku film, w którym dziękuje wszystkim fanom za wsparcie.

– Drodzy państwo, chorowałem, ale wyszedłem z tej choroby. Póki co nabieram energii, czuję się fantastycznie, mam uśmiech. A wam wszystkim dziękuję za te, po prostu nie wiem, jakieś miliony kilogramów energii, którą wysłaliście do mnie z całego kraju, żeby pomóc mi w powrocie do zdrowia. Ta energia wróci, wróci do was w postaci muzyki, naszej muzyki, w postaci naszych koncertów – powiedział Lipko.

Muzyk zapewnił wszystkich, że czuje się znacznie lepiej.

– Chciałbym z serca podziękować za ogromne wsparcie, życzliwość, ciepłe myśli i modlitwy, które w ostatnim czasie w trakcie mojej choroby od Państwa otrzymałem. Z niecierpliwością będę oczekiwał naszego spotkania na koncertach – dziękował fanom.

Chciałbym z serca podziękować za ogromne wsparcie, życzliwość, ciepłe myśli i modlitwy, które w ostatnim czasie w trakcie mojej choroby od Państwa otrzymałem. Z niecierpliwością będę oczekiwał naszego spotkania na koncertach.Romuald Lipko Opublikowany przez Budka Suflera Środa, 17 lipca 2019

Źródło: facebook.com