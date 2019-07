Artul Szpilka brutalnie znokautowany! Padł jak kłoda po ciosach Derecka Chisory [VIDEO]

Artur Szpilka został znokautowany przez Brytyjczyka Derecka Chisorę po minucie drugiej rundy w bokserskiej walce w wadze ciężkiej w Londynie.

„Chcę wojny” – zapowiedział Szpilka na czwartkowej konferencji prasowej, a w ringu w hali O2 Arena wytrzymał tylko cztery minuty. Już w pierwszej rundzie kilka ciosów pochodzącego z Zimbabwe rywala doszło celu, ale wtedy Polak próbował się jeszcze odgryźć.

Po niespełna minucie drugiego starcia Chisora przygotował decydujący atak, przy linach zasypał Szpilkę serią ciosów, z których ostatni powalił na ziemię bezradnego i wyraźnie już zamroczonego przeciwnika na ziemię.

My god, Chisora wipes Szpilka out in the 2nd!! #boxing pic.twitter.com/mqupcCtPBf

— Fuckie Chinster (@Daily_Bruise) July 20, 2019