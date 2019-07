Będzie w szoku! Ile lat ma Dorota Wellman? Wiek to największy sekret gwiazdy „Dzień Dobry TVN”

Najjaśniejsza gwiazda „Dzień Dobry TVN” – tak często oceniana jest Dorota Wellman. Dziennikarka od wielu lat pracowała na swój sukces. Wiele osób jednak może zaskakiwać to, ile ma ona lat.

Dorota Wellman karierę dziennikarską zaczynała w radio, później przez lata pracowała w telewizji publicznej. To właśnie tam po raz pierwszy poprowadziła program telewizji śniadaniowej „Pytanie na śniadanie”.

To właśnie w TVP utworzyła duet z Marcinem Prokopem, z którym prowadziła m.in. „Podróże z żartem”. Ich relacja zawodowa stała się do tego stopnia zażyła, że wspólnie zmienili pracę. 12 lat temu przeszli do TVN.

Tu także wspólnie prowadzą programy, a najbardziej znanym z nich jest „Dzień Dobry TVN”. Wellman oprócz tego prowadziła kilka programów kobiecych i kulturalnych na antenie TVN Style.

Ile lat ma Dorota Wellman? Dziennikarka TVN urodziła się 2 marca 1961 roku, co oznacza iż w tym roku skończyła 58 lat. Jak sama mówi wiek to tylko liczba.

– Lubię się śmiać i z siebie, i z innych – mówi w rozmowie z plejada.pl Wellman. Dodaje, że nie myśli o emeryturze. – Nie wiem, dlaczego niektóre panie na siłę chcą udawać młodsze, niż są – twierdzi dziennikarka.