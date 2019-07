Brytyjka opóźniła start samolotu, bo uznała, że jej ubrani w galabije i brodaci współpasażerowie muszą być terrorystami

Z pokładu samolotu, który miał odlecieć z Dalaman wTurcji do Londynem, trzeba było wysadzić około 30-letnią Brytyjkę. Na filmie, który zarejestrował tą scenę i został umieszczony w mediach społecznościowych widać zachowanie niesfornej pasażerki.

Przyczyną takiego zachowania był prawdopodobnie alkohol. Brytyjce nie spodobały się zwłaszcza galabije, czyli długie szaty niektórych podróżnych i ich brody, co uznała za oznaki terroryzmu. Z kolei ją uznano za rasistkę.

Na pokładzie doszło do ostrej wymiany zdań i nie wiele brakowało, by doszło tam do samosądu. Brytyjka nie dała się przekonać personelowi i głośno wykrzykiwała swoje argumenty, że siedzący obok brodaci mężczyźni stanowią „zagrożenie”.

Samolot latający dla Thomas Cook Company miał w związku z tym półtorej godziny opóźnienia. Pasażerka została przekazana tureckiej policji.