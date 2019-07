Burza w Internecie. Polcon promuje marsz LGBT w Białymstoku i zarzuca szerzenie mowy nienawiści marszom dla życia

– Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon to jedna z najstarszych imprez dla miłośników szeroko rozumianej fantastyki w Polsce. Organizowany co roku w innym mieście, tym razem zawita do Białegostoku – czytamy na profilu Polcon. Festiwal ten właśnie zapowiedział pełne poparcie dla marszu LGBT w Białymstoku. Zaatakował też… marsze dla życia.

Na facebookowym profilu Polcon pojawił się wieczorem post z logiem imprezy zamieszczonym w sześciobarwną flagę ruchu LGBT nazywanej błędnie „tęczą”. – Nie tylko fantastyczne światy są nieskończenie różnorodne – nasz również taki jest. I dlatego jest taki piękny i warty poznawania. Organizatorzy Polconu nie mogliby więc nie wspierać odbywającego się już jutro, 20 lipca, Pierwszy Marsz Równości w Białymstoku! – napisano w opisie zdjęcia.

– Również już teraz z przyjemnością deklarujemy, że białostocki Polcon będzie przestrzenią wolną od nienawiści – dodano.

Takie oświadczenie to cios dla niepopierających totalitarnej ideologii LGBT miłośników fantastyki. W komentarzach rozpętała się burza.

Ale to jeszcze nie wszystko. – A Marsze dla Życia i Rodziny też zamierzacie wspierać? – zapytał Andrzej Kowalski w komentarzu. Idiotyczna odpowiedź Polconu zwala z nóg.

– Zazwyczaj szerzą nienawiść, więc raczej nie mamy tego w planach – palnęli organizatorzy festiwalu.