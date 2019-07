Chiński miliarder, który inwestuje we Francji, chciał zalać rodzinny kraj bagietkami. Zbankrutował

Chiński miliarder Hu Keqina, szef konglomeratu Reward, który wykupił we Francji setki hektarów ziemi uprawnej, postanowił zostać „królem bagietek” w Chinach. Jednak jego grupa inwestycyjna zbankrutowała, a powodem nie są bynajmniej odmienne gusty piekarnicze jego rodaków. Okazuje się, że to chińskie inwestycje nie zawsze opierają się o solidne podstawy finansowe.

O Hu Keqina zrobiło się nad Sekwaną głośno, kiedy pięć lat temu zaczął inwestować w ziemię orną we Francji i produkować zboże. Kupował ziemie w kilku departamentach. We Francji pojawiły się nawet obawy, że Chińczycy przejmą w tym kraju produkcję zboża.

Założona jeszcze w 1995 r. firma miliardera, która zaczynała od produkcji chemii gospodarczej, właśnie zbankrutowała. Informacja o tym pojawiła się w chińskim rejestrze upadłości.

Już w styczniu agencja ratingowa Fitch alarmowała, że firma ma problemy. Reward nie był w stanie spłacić pożyczki w wysokości 300 milionów juanów (38 milionów euro), chociaż 3 miesiące wcześniej zapewniał, że ma wolne środki w wysokości 4,15 miliarda juanów (530 milionów euro).

Tymczasem Hu informował, że chce otworzyć 1500 piekarni w Chinach w ciągu pięciu lat, które z produkowanej przez niego we Francji mąki zarzucą rynek m.in. bagietkami. Ostatecznie skończyło się na otwarciu tylko trzech sklepów pod marką „Chez Blandine” w Pekinie. Zostały one teraz już zamknięte.

