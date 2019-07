Internauci rozjechali prezesa Orlenu za propagandę sukcesu. „Nie pamięta już pan, że Platformie doradzał Morawiecki?”

– Aktywnie komentujący dzisiejsze wyniki Orlenu prezes Daniel Obajtek swoim ostatnim wpisem wywołał burzę na Twitterze. Porównując zysk netto, jaki wypracował koncern w ciągu ostatnich trzech lat i wyniki za rządów Platformy Obywatelskiej, mocno wkurzył internautów – czytamy na spidersweb.pl. Internauci przypomnieli, że zysk wziął się „z naszej kieszeni”, ponieważ wówczas cena za baryłkę ropy była około dwukrotnie wyższa.

– Konsekwentne działania przynoszą rezultaty! W latach 2016-2Q2019 wypracowaliśmy już 20,9 mld zł zysku. Dla przypomnienia w latach 2008-2015, za rządów @Platforma_org, zysk @PKN_ORLEN to 2,9 mld zł – napisał na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Na pewno konsekwentne uprawianie propagandy sukcesu, przy której rządy PO jawią się jako skromność musi spotkać się z oporem internautów. Ci przypomnieli szefowi Orlenu fakty.

– Wtedy cena za baryłkę wynosiła ponad 120$. Dziś ile jest? 60$? 70$? A ceny porównywalne. Stąd ten zysk. Z naszej kieszeni – napisał GamBit. – Z czego to wynika? Obawiam się, że z ceny paliwa na stacjach – ocenił Dominik.

– Otoz zysk netto PKN Orlen SA w samym 2015 roku wyniosl 3,2 mld zlotych. Moze Pan Panie Prezesie sprawdzic to na stronie relacji inwestorskich kierowanej przez Pana spolki – zauważył Oeconomicus Rex. – Druga sprawa, moze to jeszcze do Pana nie dotarlo, wszakze nie ma Pan zadnych kompetencji by kierowac spolka z branzy rafineryjnej, wynik netto jest w przypadku prowadzonej przez Pana spolki mniej istotny niz oczyszczony wynik EBITDA. Poprosimy o takie zestawienie – dodał. – Nawet gdyby podawane przez Pana wyniki byly rzetelne, uwzglednienie globalnej sytuacji gospodarczej w latach 2008-2015 i zestawienie jej z koniuntkura lat 2016-2019, czyni Pana wykresik niedorzecznym – stwierdził internauta.

– No tak , to widać na stacjach w cenach paliw , gdzie te zarobione pieniądze są inwestowane , się pytam dla kolegi ? – pyta Andrzej Pachacz.

Z kolei Krzysztof przypomniał istotny i bardzo niewygodny fakt w związku z sofistyką prezesa Orlenu. – Platformie doradzał Morawiecki – stwierdził.

Źródła: spidersweb.pl/twitter.com