Jak sobota, to „żółte kamizelki” protestują dalej… W Montpellier zostało rannych trzech policjantów [VIDEO]

Sobotnie protesty „żółtych kamizelek” utraciły już dynamikę, milczą na ich temat media, a nawet ostatnie zadymy kibiców Algierii na ulicach francuskich miast bywały znacznie liczniejsze. Protesty jednak trwają i odbył się już ich akt XXXVI.

Tak było i w sobotę 20 lipca. W Montpellier zostało rannych trzech policjantów. Wg oceny oficjalnej manifestowało tam około 600 „żółtych kamizelek” i 50 „czarnych” zadymiarzy.

Doszło do gwałtownych starć, podpaleń, policja używała gazu.

in France since Nov 17, 2018 "behind each Gillet Jaune (Yellow Vest), there is a life" 😏 pic.twitter.com/OCDABMShcC

— Sylvie Fourcade 🌺 (@sylviefourcade) June 19, 2019