Jeden z najważniejszych dni w historii ludzkości. Dziś mija pół wieku od kiedy człowiek stanął na Księżycu [VIDEO]

Godziny dzielą nas od momentu gdy minie 50 lat od lądowania na Księżycu. Człowiekiem , który jako pierwszy postawił nogę na powierzchni Srebrnego Globu był Neil Armstrong.

To właśnie 20 lipca 1969 roku z jego ust padły słynne słowa „To jest mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości”.

Neil Armstrong i towarzyszący mu Buzz Aldrin, zatknęli na Księżycu amerykańską flagę i pobrali próbki. Amerykańscy astronauci przywieźli ze sobą na Ziemię 21,8 kg pobranych z powierzchni Księżyca skalnych kawałków. Wykonali także pierwsze zdjęcia Ziemi z powierzchni naszego satelity.

One of the most breathtaking images taken during #Apollo11 was this one of Earth from lunar orbit. Australia is visible on the left. https://t.co/KAZuMGoWeg #Apollo50th pic.twitter.com/aX3tG0Eor5

Zanim do tego doszło gigantyczną pracę wykonało prawie 400.000 osób zatrudnionych przy programie „Apollo”.

Udana misja miała ogromne znaczenie propagandowe bowiem USA ścigały się z ZSRR o palmę pierwszeństwa. Sonda Luna-15 wysłana dosłownie kilka dni po starcie rakiety Saturn 5 z misją „Apollo” rozbiła się o powierzchnię Księżyca.

🗣️ There's something we think you should know.

Scroll back down to read the first word of each tweet that we've shared this morning to celebrate the #Apollo50th anniversary. The world experienced these powerful words 50 years ago. pic.twitter.com/q7EpNlTVjy

— NASA (@NASA) 19 lipca 2019