Lis włącza się do „wojny naklejkowej”. W poniedziałek Newsweek wyda własną

Tomasz Lis, redaktor naczelny Newsweeka, włączył się do „wojny naklejkowej”. To reakcja na pomysł Gazety Polskiej.

Tomasz Lis zapowiedział w mediach społecznościowych, że do najbliższego wydania Newsweeka dołączona będzie naklejka „Strefa wolna od nienawiści”.

To odpowiedź na plany „Gazety Polskiej” która w tym tygodniu poinformowała, że dodatkiem do następnego numeru pisma będą naklejki „Strefa Wolna od LGBT”. Wywołało to wściekłość u lewicowych komentatorów i polityków.

Wiceprezydent Warszawy, Paweł Rabiej, który sam jest czynnym homoseksualistą i zasłynął miedzy innymi poparciem dla idei adopcji dzieci przez pary homoseksualne, złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z tą sytuacją zostało złożone do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście. Podstawą prawną wskazaną w zawiadomieniu jest art. 256 par. 1 Kodeksu karnego i art. 256 par. 2 Kodeksu karnego w związku z art. 13 par. 1 Kodeksu karnego oraz art. 32 konstytucji.

W uzasadnieniu wniosku Rabiej napisał, że treść naklejek nie spełnia wymaganych prawem prasowym kryteriów. „Jej treść jest niegodna i obrzydliwa z tego powodu, że nawiązuje do treści i praktyk zbrodniczych prześladowań ludzi z powodu posiadanej lub przypisywanej im orientacji seksualnej, identyfikacji płciowej, rasy, pochodzenie czy stanu zdrowia. Przyzwala na wykluczanie, prześladowanie, zastraszanie, różnicowanie”