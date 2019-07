Michał Wiśniewski już mieszka z nową partnerką… i gromadką jej dzieci. Kim jest nowa wybranka muzyka?

Michał Wiśniewski jeszcze niedawno zapewniał, że nie chce wchodzić w nowy związek. Mimo że wokalista jeszcze się nie rozwiódł z Dominiką Tajner, już zamieszkał z nową partnerką i jej dziećmi. Do muzyka wprowadziła się Paulina z Warszawy.

– Ona jest spoza muzycznej branży, to bardzo spokojna dziewczyna i jest wpatrzona w Michała jak w obrazek, a on to lubi – zdradziła w rozmowie z „Faktem” osoba z otoczenia Wiśniewskiego.

Jak się okazuje, nowa miłość muzyka ma już czwórkę dzieci – tak jak on. Cała piątka miała wprowadzić się na początku lipca do podwarszawskiej willi wokalisty Ich Troje.

Jak donosi „Fakt”, para miała poznać się przez internet. Początkowo nic nie zapowiadało wybuchu nowego uczucia. Para rozmawiała o życiu, dzieciach i muzyce.

Jednak kontakt stawał się coraz bardziej intensywny, a Michał i Paulina postanowili umówić się na spotkanie. Od tego momentu sprawy potoczyły się w zawrotnym tempie.

Michał Wiśniewski ma na swoim koncie już cztery śluby i trzy sfinalizowane rozwody. Pierwszą żoną muzyka była Magda Famme, kolejną Marta „Mandaryna” Wiśniewska, a po niej Ania Świątczak.

W 2011 roku Michał ożenił się z Dominiką Tajner i mimo że wydawało się, że para wytrwa ze sobą do końca życia, to w marcu wokalista złożył papiery rozwodowe. Para czeka na pierwszą rozprawę.

Źródło: fakt.pl