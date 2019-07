Radioaktywny tryt w wodzie z kranu. Władze zapewniają, że w takich dawkach nie jest szkodliwy

6,4 mln Francuzów narażonych jest pijąc wodę z kranu na spożycie razem z nią radioaktywnego trytu. Tryt wykryto w „kranówce” wzdłuż Loary i w regionie Ile-de-France. Władze uspokajają, że wykryte ilości są znacznie poniżej norm krajowych i dawek ustalonych jako norma przez WHO.

Obecność trytu wykryło Stowarzyszenie na rzecz Kontroli Radioaktywności (ACRO). Szybko też pojawiła się plotka o zakazie spożywania wody z kranu, wydanym rzekomo przez prefekturę dla szpitali. Można już było mówić o panice.

Uspokoić mieszkańców i wyjaśnić zagrożenie starają się media i naukowcy. Mówią o naturalności tego zjawiska, choć nie bez wpływu testów jądrowych, elektrowni atomowych i ośrodków badawczych. Do chłodzenia niektórych reaktorów używa się wody z rzek, w tym i tej, która płynie w Loarze.

Naukowcy potwierdzają, że w procesie rozcieńczania wody trytowej, może się on pojawić w wodzie rzek.

Démenti du @Prefet75_IDF sur la présence de #tritium dans l'eau potable : aucun arrêté préfectoral n'a été pris par le préfet de Paris. https://t.co/1dpnnx2M4v — AP-HP (@APHP) July 19, 2019

Są to podobno jednak ilości minimalne, a sam tryt występuje też w atmosferze. Pada tu przykład zakładu przerobu paliwa jądrowego w La Hague, który odprowadza rocznie 30 g trytu do morza z 1,6 tys. ton przerobionego tam materiału jądrowego.

Tryt jest rakotwórczy i groźny dla ludzi, ale tylko w przypadku dużych dawek. ACRO zbadało jego występowanie w 268 gminach. Na północ od Dijon, w pobliżu elektrowni jądrowej Valduc, zmierzono stawki od 8 do 17 bekereli na litr (Bq / l).

Tryt znaleziono również w Châtellerault (23,2 Bq / l), w Vienne i około 10 sąsiednich gminach. Pomiędzy Nogent-sur-Seine i Fontainebleau wyniki badań mieściły się w przedziale od 6,5 Bq / l do 17 Bq / l, poniżej elektrowni w Nogent.

W Ile-de-France ‘Region Paryski) większość miast, w których stwierdzono w wodzie promieniotwórczy tryt znajdowała się od miejscowości Colombes do Les Ulis na zachodzie i od Noisy-le-Grand do Corbeil-Essonnes na wschodzie. Podobnie było w dzielnicach Paryża – od XVI do XVIII. Pomiary pokazywały też stężenia 6,5 ​​Bq /l w Brie-Comte-Robert i 10 Bq /l w Boulogne-Billancourt, Ivry-sur-Seine, czy Massy.

Drugim obszarem geograficznym dotkniętym obecnością trytu w wodzie jest Dolina Loary: Orlean (5,5 Bq / l), Blois (9,6 Bq / l), Tours (11,9 Bq / l), przez Saumur (11,6 Bq / l), wokół Angers (15,9 Bq /l), aż do miejscowości Cholet. Wokół Nantes było to 14 Bq /l . Jednostkowo notowane jednak i znacznie większe stężenia.

Są to dawki bardzo niskie. Normy francuskie to 10 000 Bq / l, ale są one znacznie wyższe od norm WHO. Informacja o skażonej wodzie przyniosła jak na razie znaczny wzrost sprzedaży w regionie paryskim butelkowanej wody mineralnej.

@__ACRO__ publie la carte de la pollution des eaux par le tritium. Et vous, buvez-vous de l'eau tritiée ? https://t.co/NJH0r7XMVE pic.twitter.com/gnDdI3I8zI — Le JDLE (@LeJDLE) July 18, 2019

Źródło: France Television