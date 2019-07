Serialowy Janusz Tracz w obronie dzieci przed pedofilami. „Edukatorzy seksualni wchodzą bez pukania” [VIDEO]

Dariusz Kowalski, aktor znany z roli Janusza Tracza w telenoweli „Plebania” poparł właśnie projekt „Stop Pedofilii” sprzeciwiający się wprowadzaniu edukacji seksualnej do szkół.

W telenoweli „Plebania” grał bezwzględnego biznesmena i gangstera, osobę antyreligijną, pozbawioną uczuć i empatii. W rzeczywistości Dariusz Kowalski, odtwórca roli Janusza Tracza jest człowiekiem wrażliwym na cierpienie innych, szczególnie tych najmłodszych. Dlatego przyłączył się do akcji „Stop Pedofilii”.

– Czy można sobie wyobrazić coś bardziej bolesnego na tym świecie niż krzywda małego dziecka? Niż seksualne wykorzystywanie dzieci? Czy możemy temu przeciwdziałać?

Możemy, a jeśli możemy to powinniśmy. Powstała własnie inicjatywa „STOP PEDOFILII”. Wystarczy ją poprzeć. […] – Wyobraźcie sobie państwo, że do waszych drzwi puka człowiek i mówi: „Dzień dobry, chciałbym spędzić godzinę sam na sam z waszą córką, synkiem, waszym dzieckiem – będę je edukował seksualnie – mówi aktor w nagraniu umieszczonym na facebookowym profilu akcji.

Jestem pewien, że nie przekroczyłby progu waszego domu. Ale to się dzieje w szkole. To tak zwani edukatorzy seksualni, którzy wchodzą do szkół bez pukania – dodajeserialowy Janusz Tracz.

Dariusz Kowalski: Chrońmy dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Stop Pedofilii! Dariusz Kowalski zaprasza do włączenia się w zbiórkę podpisów pod Inicjatywą Ustawodawczą "Stop pedofilii". ______________________Dołącz już dziś i pomóż walczyć z deprawacją dzieci!https://stoppedofilii.pl/dolacz Opublikowany przez Fundacja Pro – Prawo do Życia Piątek, 21 czerwca 2019

Źródło: Facebook