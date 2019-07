Syn króla disco-polo wyjedzie z kraju? Daniel Martyniuk zdradził, jakie kierunki bierze pod uwagę

Sytuacja w rodzinie Martyniuków znów stała się dramatyczna. Do akcji wkroczyła nawet żona króla disco polo, ale wszystko wskazuje na to, że małżeństwa syna nie uda jej się uratować. Daniel przyznał, że nie widzi możliwości ułożenia sobie życia z Eweliną i rozwodzi się z nią. Teraz mężczyzna zdradził plany na przyszłość.

– Tak, nie jestem już z Eweliną, jesteśmy w trakcie rozwodu. W dupie ją mam. Myślicie, że jak ktoś ma słodką buzię, tak jak Ewelinka, to jest kur** słodki? – mówił podczas transmisji na żywo.

Ostatnio udzielił wywiadu, w którym zdradził swoje plany na przyszłość. Przyznał, że chce wyjechać z rodzinnej miejscowości. – Nie wiem, czy to będzie Warszawa, czy może Portugalia, ale ponoć tam jest drogie życie. Ostatnio przyszło mi do głowy Chorwacja i własny biznes – mówił cytowany przez portal pudelek.pl syn Zenka Martyniuka.

Podkreślił jednak, że nie weźmie ze sobą Eweliny. – Mojego życia z żoną nie da się już posklejać, ona jest rządzona przez matkę. Jeszcze zanim się pobraliśmy, jej mama wtrącała się we wszystko. (…) Teściowa ją buntuje przeciwko mnie, matka jej zagroziła, że jak będzie ze mną, to rodzina się od niej odwróci. Ja powiedziałem, że tak dalej być nie może, żeby teściowa wtrącała się we wszystko. I postawiłem ultimatum – dodał.

Zdradził też szczegóły dotyczące rozstania. – Rozwód chcę wziąć za porozumieniem stron. Zazwyczaj jest tak, że dziecko zostaje przy matce, ale ja chcę zabrać Laurę do siebie – oświadczył Daniel.

Źródło: jasrtrzabpost.pl