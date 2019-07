Tego się nie da odzobaczyć. Szykuje się gigantyczna filmowa klapa? Ekranizacja słynnego musicalu „Cats” – „Koty” może okazać się koszmarem [VIDEO]

W grudniu na ekrany kin ma trafić ekranizacja jednego z najsłynniejszych musicali Broadwayu -„Koty”. Udostępniony przez twórców zwiastun budzi poważne obawy, że film okaże się zwyczajnie koszmarny.

Reżyserem jest Tom Hooper, który zdobył Oscara za film „Jak zostać królem”. W obsadzie znalazły się największe brytyjskie gwiazdy Taylor Swift, Judi Dench, Jennifer Hudson, Idris Elba and Ian McKellen.

Grają oni jakieś obrzydliwe, pełzające i śpiewające futrzane stwory, mutantów – hybrydy człowieka z kotami, albo tchórzofretkami.

Recenzenci nie pozostawiają na zwiastunie suchej nitki. Premiera filmu ma odbyć się w grudniu, więc piszą, iż kto obejrzy będzie miał zepsute i koszmarne święta.

Z produkcji szydzą też internauci, którzy w mediach społecznościowych zamieszczają własne wersje „Kotów”

Każdy może sam ocenić czy recenzenci i internauci mają rację.

the James Corden cat is what I see in the corner of my room when I have sleep paralysis pic.twitter.com/l9I9CBh9VG

