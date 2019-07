Tom Cruise ponownie za sterami myśliwca! Maverick powraca [VIDEO]

Tom Cruise powraca jako Maverick w drugiej części kultowego filmu z lat osiemdziesiątych „Top Gun”. Film wejdzie na ekrany w przyszłym roku.

W sieci pojawił się trailer zapowiadający kolejną część filmu. Tom Cruise wcieli się ponownie w rolę Pete`a „Mavericka” Mitchella.

W filmie pojawi się także Val Kilmer, który grał w filmie wystąpił jako Tom „Iceman” Kazansky i rywalizował z „Maverickiem” o tytuł najlepszego pilota.

Obok niego na ekranie zobaczymy między takie gwiazdy jak Ed Harris, Jennifer Connely oraz Jon Hamm.

Watch the official trailer for #TopGun: Maverick starring @TomCruise. In theatres 2020. pic.twitter.com/J698eUnakI

— Top Gun (@TopGunMovie) 18 lipca 2019