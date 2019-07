W obronie goryli zabijają… Pigmejów

W starciach w Parku Narodowym Kahuzi-Biega w Demokratycznej Republice Konga został zabity Pigmej, a 13 strażników Parku zostało rannych. Założony w 1970 roku Park znajduje się we wschodniej części części DRK i jest na liście UNESCO.

Park zamieszkuje tam rzadki gatunek wschodniego goryla nizinnego, ale jest to też tradycyjny teren polowań Pigmejów, którym zakazano tam wstępu.

W ostatnim czasie dochodzi do zwad pomiędzy rdzennymi ludami (Pigmejami) a strażnikami Parku Kahuzi-Biega, którzy uważają ich pobyt w rezerwacie za nielegalny. W kwietniu zginął nawet jeden ze strażników.

