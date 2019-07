Z kronik ubogacania Europy. Algieria wygrywa Puchar Afryki, więc Algierczycy demolują Francję [WIDEO]

Piłkarze Algierii po raz drugi w historii triumfowali w Pucharze Narodów Afryki. W piątkowym finale tegorocznej edycji, która odbyła się w Egipcie, pokonali Senegal 1:0. Bramkę już w drugiej minucie zdobył Baghdad Bounedjah. Z radości ze zwycięstwa mieszkający we Francji Algierczycy demolowali francuskie miasta.

W 2 minucie meczu Bounedjah zdecydował się na strzał zza pola karnego, piłka odbiła się od nogi interweniującego obrońcy Salifa Sane i przelobowała bramkarza. Później Algierczycy skupili się na obronie, której Senegal nie potrafił sforsować.

W drugiej połowie sędzia przyznał Senegalowi rzut karny za zagranie ręką piłkarza rywali, ale po obejrzeniu zapisu wideo cofnął decyzję.

W PNA „Lisy Pustyni” poprzednio triumfowały w 1990 roku. Wówczas również 1:0 pokonały Nigerię. Wcześniej Algierczycy zajmowali jeszcze drugie miejsce (1980) i dwukrotnie trzecie (1984 i 1988).

Mieszkający we Francji Algierczycy tak bardzo cieszyli się ze zwycięstwa, że całą noc demolowali francuskie miasta. Robili to przy okazji każdego zwycięskiego meczu. Przez cały czas trwania turnieju dochodziło do strać z policją. Tylko po zwycięstwie nad Kamerunem zatrzymano ponad 200 osób. W czasie całego turnieju spalono setki samochodów. Zdewastowano dziesiątki budynków. Okradziono wiele sklepów. Z salonu Ducati w Paryzu zrabowano wszytskie motory.