Z powodu upałów zapowiadają się mniejsze zbiory i mniejsza produkcja francuskiego wina, ale raczej go nie zabraknie

Według ministerstwa rolnictwa produkcja wina spadnie w tym roku we Francji od 6 do 13% w porównaniu ze zbiorami ubiegłorocznymi. Spodziewana produkcja ma osiągnąć jednak od 42,8 do 46,4 mln hektolitrów.

Ministerstwo tłumaczy to „niekorzystnymi warunkami klimatycznymi” jeszcze w okresie kwitnienia winorośli, co dotknęło głównie zachodnią Francję (Dolina Loary, Charente, Bordelais i Sud-Ouest).

Z kolei fala upałów pod koniec czerwca zaszkodziła uprawom na południu (Gard, Herault, czy Var). Miejscowo duże szkody spowodował także grad. W winnicach Alzacji i Szampanii z kolei pojawił się ektopasożytniczy grzyb mączniak.

Ministerstwo spodziewa się także „nieznacznego opóźnienia” zbiorów w porównaniu do 2018 r. Natomiast smakowo w wielu domenach nie powinno być źle.

Źródło: AFP/ raport ministerialny