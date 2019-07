Ziemkiewicz wyjaśnia, czym różnią się homoseksualizm i LGBT

Rafał Ziemkiewicz zabrał głos w związku z burzą jaka powstała po haśle „strefa wolna od LGBT”. Wyjaśnia, że to normalne, prospołeczne hasło nie jest nawoływaniem do nienawiści do homoseksualistów.

– Homoseksualizm nie polega na parodiowaniu mszy św z durszlakiem na łbie i innych profanacjach, na żądaniu cenzury, rozbijaniu struktury społecznej i prawa cywilnego etc. – stwierdził Rafał Ziemkiewicz. – To LGBT – dodał.

– LGBT to nie homoseksualizm. To ideolo wykorzystujące go instrumentalnie – podsumował Ziemkiewicz.

– Sprowadzanie całej społeczności do pojedynczych incydentów marginesu to jak sprowadzanie całego KK do grupy pedofilów z filmu Sekielskiego. Równie mądre i sprawiedliwe – odezwała się jedna z internautek.

– Niemądre i niesprawiedliwe jest sugerowanie, że ten „margines” który cynicznie przedstawia się jako rzecznik homoseksualistów stanowi rzeczywiście ich reprezentację – odpowiedział Ziemkiewicz.

— Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) July 19, 2019