Jacek Wilk o starcie Pawła Kukiza z PSL: „To byłby już definitywny koniec K’15 jako ruchu antysystemowego”

Choć Kukiz’15 nie podjęło jeszcze decyzji z kim wystartuje w zbliżających się wielkimi krokami wyborach parlamentarnych, to z nieoficjalnych przecieków wiadomo, że utworzy blok z Polskim Stronnictwem Ludowym i Bezpartyjnymi Samorządowcami. – Szkoda. To byłby już definitywny koniec K’15 jako ruchu antysystemowego – komentuje Jacek Wilk z Konfederacji.

Poseł Wilk zabrał głos w sprawie rzekomego zjednoczenia Kukiz’15 i PSL. – Gdyby okazało się to prawdą – bo osobiście jednak wciąż nie wierzę w taki scenariusz – to oznaczałoby, że Paweł Kukiz ratuje życie najbardziej systemowej partii III RP w zamian za dosłownie paru „swoich” posłów w kolejnej kadencji. Szkoda – to byłby już definitywny koniec K’15 jako ruchu antysystemowego – nie ma wątpliwości.

Uważa również, że jeśli do takiego sojuszu politycznego dojdzie, to większość dotychczasowych wyborców Kukiza wesprze Konfederację. – Ogromna większość wyborców K’15 od niego odejdzie, a większość z nich zagłosuje na Konfederację. Dowód: wynik ankiety, jaką ostatni zrobił sam Paweł Kukiz – uważa.

– Oczywiście byłoby jeszcze lepiej, gdyby K’15 startował wspólnie z Konfederacją. 90% obu elektoratów by się dodało, a to dałoby łącznie co najmniej 8%, ale tak czy inaczej, wyborcy antysystemowi – którzy nigdy nie „kupią” PSL – wzmocnią bardzo znacząco Konfederację, co pozwala już pewnie przejść próg 5% – komentuje Wilk.

– A zatem dla nas to opcja dobra zamiast lepszej. Czyli też dobrze i też ewidentna korzyść wyborcza. Choć jednak nadal wierzę, że PK nie zdradzi antysystemowości i wystartuje w silnym reformatorskim bloku wraz z Konfederacją. Tego najbardziej chcieliby wyborcy antyPOPiSowi – zakończył.

Źródło: Facebook/nczas.com