Narasta konflikt prezydent z konserwatystami, którzy żądają ustąpienia lewicowej „dresiary”

Lider współrządzącej Konserwatywnej Partii Ludowej, wicepremier i MSW Mart Helme, wezwał prezydent Estonii Kersti Kaljulaid do ustąpienia. Ten mocny apel ma związek z wywiadem, którego prezydent udzieliła amerykańskiemu magazynowi „Foreign Policy”.

Prezydent Kajulaid zachowała się dość podle i naskarżyła na własny rząd Amerykanom. Już tytuł wywiadu – „Estonia mierzy się z wybranymi w wyborach rasistami” – pokazywał w jaki sposób identyfikuje ona partię estońskiej prawicy.

Kersti Kaljulaid urzęduje od jesieni 2016 r. W wywiadzie przyznała, że „nienawidzi” polityków EKRE. Jak na rzekomą zwolenniczkę demokracji, wygłaszanie takich opinii o partii, która zyskała duże poparcie Estończyków, to prawdziwe kuriozum

Dwumiesięcznik „Foreign Policy”, które np. regularnie atakuje też rządy w Polsce i na Węgrzech, z duża radością publikował jej opinie o estońskich konserwatystach jako „mizoginach, antysemitach, homofobach, czy rasistach”.

Right-wing populist parties are now represented in 23 of 28 EU 🇪🇺 member states. in Estonia 🇪🇪, EKRE party entered government in March. For @ForeignPolicy, I spoke with Estonia's President @KerstiKaljulaid about about reasons for the racist party’s rise: https://t.co/KHCzsX3lLc pic.twitter.com/I5phWa1ecm

— Benjamin Bathke (@BenjaminBathke) July 19, 2019