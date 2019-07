Piraci z organizacji pozarządowych znowu podrzucą do Europy migrantów. Wznawiają „akcję humanitarną” u wybrzeży Libii tym razem pod banderą Norwegii

Kraje południa Europy zapewne czekają wkrótce kolejne przepychanki ze statkiem, który podrzuci im do portów dużą partię imigrantów z Libii. Organizacje SOS-Mediterranean i Lekarze bez granic wracają statkiem pod banderą Norwegii na Morze Śródziemne.

Poprzedni statek „L’Aquarius”, który przywiózł do Europy 30 000 migrantów, został zmuszony do rzucenia cum w porcie w 2018 roku. Teraz zastąpi go „Ocean Viking”.

Porty europejskie odmawiają przyjmowania statków humanitarnych z migrantami, ale ich kapitanowie powołują się na zagrożenie życia pasażerów i przełamują blokady. Organizacje humanitarne są oskarżane o współpracę z przemytnikami, którzy dowożą migrantów-rozbitków na obszary działania takich statków.

Organizacja SOS w swoim komunikacie stwierdza: „Nasza obecność na morzu polega na ratowaniu życia, mamy nadzieję, że państwa zrozumieją nasze działania i je wesprą”. Frederic Penard, dyrektor operacyjny SOS-Morze Śródziemne, twierdzi, że obecność statków jego organizacji wcale nie zachęca migrantów do ponawiania przepraw morskich.

⚡[BREAKING]⚡SOS MEDITERRANEE is going back at sea with its new ship, the #OceanViking, and its partner @MSF_Sea. Now more than ever, we call on the support of European citizens to allow for us to fulfill our life-saving mission. #BackAtSea https://t.co/URiBcjMbOV

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) July 21, 2019