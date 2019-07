Płynęli ubogacać Europę. Na morzu przemytnik imigrantów z Gwinei… obciął swemu rodakowi głowę

Przemytnik imigrantów z Gwinei obciął na statku płynącym z Maroka do Hiszpanii głowę szmuglowanemu rodakowi. Zemścił się za wypicie jego soku.

Statek z 17 nielegalnymi imigrantami płynął z Kariat Arkmane w Maroku do hiszpańskiej Malagi. Do portu dopłynęło jednak tylko 16 imigrantów. Jak się okazało w czasie podróży Gwinejczyk Oumar Diallo obciął swemu rodakowi głowę, za to, że ten ukradł mu sok.

Relację z tego co wydarzyło się na pokładzie przekazali przemycani nielegalni imigranci. Opisał ja hiszpański dziennik „El Mundo”. Jak się okazuje to własnie Gwinejczyk organizował szmugiel. Od każdego nielegalnego imigranta brał 2500 euro za przerzucenie go do Hiszpanii. Kiedy jeden z nich ukradł sok Diallo wyjął nóż poderznął mu gardło, a potem odciął głowę i wyrzucił ją do morza. Podobnie zrobił z ciałem. Statek przez 45 minut krążył wokół pływających zwłok, bo Gwinejczyk chciał pokazać imigrantom co się stanie z każdym, kto spróbuje się „zbuntować”.

Gwinejczyk działał w Maroku i innych krajach gdzie organizował przemyt nielegalnych imigrantów z Afryki. Od każdej osoby brał od 2500 – 3000 euro. Stowarzyszenia Praw Człowieka z marokańskiego Nador informowało policję o przemytniczej działalności Gwinejczyka. Diallo został nawet na jakiś czas zatrzymany, ale go wypuszczono.

Nielegalni imigranci są teraz w Maladze pod opieką czerwonego krzyża. Zajmują się nimi także psycholodzy. Gwinejczyk został w Maladze aresztowany, po tym jak imigranci opowiedzieli co wydarzyło się na morzu