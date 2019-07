Podła prowokacja LGBT. Pokazała o co chodzi w tej ideologii. Miklaszewska chciała sławy, no to ją ma

W mediach społecznościowych krążą zdjęcia niejakiej Dominiki Miklaszewskiej. Dziewczę LGBT sprofanowało dla prowokacji i sławy czyjeś groby.

Nie ma żadnej wątpliwości, że LGBT to agresywnie narzucana ideologia deprawacji, której celem zniszczenie jest wszystkich wartości, na których opiera się polskie społeczeństwo. Sposobem jej propagowania są m.in. prowokacje takie jak w Białymstoku gdzie marsz LGBT zmienił trasę, by trafić pod kościół farny.

Prowokacją postanowiła posłużyć się także niejaka Dominika Miklaszewska, która zapewne zapragnęła sławy i na Facebooku opublikowała zdjęcia pokazujące jak profanuje czyjś grób i krzyż na cmentarzu.

Zdjęcia opatrzyła komentarzem „kochani darujcie sobie komentarze typu „żenada”, debilki, patologia itp, bo my mamy wyjebane w to w to co kto myśli buzi”. Jak wynika z wpisu w prowokacji brała udział też jej koleżanka. Być może to ta, która siedzi na czyimś grobie z zasłoniętą twarzą.

Zdjęcia krążą w sieci i opatrzone są licznymi komentarzami. Większość oburzonych internautów rozsyłając je zamazuje nazwisko panci. Pancia jest jednak dorosła. Zdjęcia opatrzone wulgarnym komentarzem zamieściła sama pod własnym nazwiskiem. No i ma „wyjebanie„, więc nie ma powodu, by nie podawać nazwiska. Liczy zapewne na sławę. No to ją ma.