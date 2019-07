Skarbówka w siódmym niebie, ponieważ dostaje mnóstwo anonimów! Uwaga, bo kontrolerzy odwiedzają nawet festyny

Lato to czas żniw dla wszystkich handlujących na festynach, ale również czas żniw dla skarbówki, która przeprowadza wzmożone kontrole. A zadanie ma ułatwione, gdyż o wielu nieprawidłowościach zostaje poinformowana anonimowo.

Liczba kontroli celno-skarbowych w okresie wakacyjnym wzrasta. Kontrolerów interesuje przede wszystkim, czy wydawane są paragony oraz czy sprzedawany alkohol posiada banderolę. Urzędnicy odwiedzają targowiska, bazary, dożynki, festiwale i inne imprezy plenerowe.

O różnych przypadkach często „informują” obywatele poprzez Krajowy Telefon Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej. Kontrolerzy natomiast sprawdzają czy sprzedający rzetelnie deklarują podstawę opodatkowania oraz prawidłowo obliczają i wpłacają podatek.

W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości albo niewydania paragonu, urzędnicy wlepiają karę w postaci mandatu. W przypadku odmowy przyjęcia kary, sprawa jest kierowana na drogę postępowania sądowego.

Kontrolerzy dokładnie sprawdzają również sprzedawany alkohol. – Nielegalne wyroby alkoholowe oferowane do sprzedaży lub degustacji są obligatoryjnie zajmowane do postępowania podatkowego i karnego-skarbowego. W przypadku przedsiębiorców dodatkowo informowane są organy odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń na prowadzenie określonej działalności gospodarczej – mówi Anna Chałupa, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (IAS) we Wrocławiu.

Jeśli ktoś produkuje regionalny alkohol na własne potrzeby i podczas takiego festynu chciałby go sprzedawać, to nie może. Służby argumentują to dbaniem o bezpieczeństwo i zapobieganie zatruciu alkoholowemu.

Organy państwowe często same zbierają informację o odbywających się w regionie imprezach plenerowych, a następnie ustalają, które z nich odwiedzą. Coraz częściej jednak dostają sygnały od obywateli i w te miejsca w pierwszej kolejności się kierują.

– Informacje otrzymywane od obywateli są traktowane bardzo poważnie, podlegają weryfikacji i sprawdzeniu. Często stanowią podstawę dalszych niezwłocznych działań kontrolnych. Co ważne, część z nich znajduje potwierdzenie poprzez skuteczne kontrole zakończone konkretnymi ujawnieniami – stwierdza Konrad Zawada, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

Potwierdza to Karol Pepliński z Referatu Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. – Działania te nie podlegają uprzedniemu planowaniu. Wykonywane są w zależności od aktualnego kalendarza imprez i napływających informacji zewnętrznych. Obywatele zawiadamiają o nieprawidłowościach w zakresie ewidencjonowania przychodów na kasach rejestrujących – opisuje.

Cóż, nie pozostaje nic innego, jak smutno stwierdzić, że część Polaków po prostu donosi…

Źródło: money.pl/nczas.com