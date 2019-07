Szok. 37- letni pedofil dorwał swoją ofiarę w McDonald`s? Poszkodowana ma być 4-latka!

Tą sprawą żyję miasto Midwest City. Podczas wycieczki przedszkolaków doszło do prawdziwej tragedii. W czasie pobytu w McDonald’s na posiłku 4-letnia dziewczynka – miała tam paść ofiarą gwałtu. Pedofil miał mieć 37 lat.

Do tej potwornej zbrodni doszło w Midwest City. Grupa przedszkolaków wybrała się z opiekunami do pobliskiego McDonald’s. Tam, w czasie obiadu, jedna z dziewczynek miała przeżyć prawdziwy koszmar.

Jak podaje „Fox News” 4-latka wyszła do toalety, a gdy jej nieobecność się przedłużała, jedna z opiekunek postanowiła sprawdzić, czy nic się nie stało. Kiedy dotarła do toalety, drzwi były zamknięte. zaczęła więc pukać i dopytywać, czy wszystko w porządku. Wtedy ze środka wyszedł dziwnie sie zachowujący dorosły mężczyzna.

37-letni Joshua Kabatra, przyparty do muru oznajmił przedszkolance, że tylko mył ręce. Tymczasem siedząca na toalecie dziewczynka przedstawiła inną, przerażającą wersję.

4-letnia dziewczynka miała opowiedzieć, że mężczyzna miał dotykać jej miejsc intymnych rękami i członkiem. Do restauracji natychmiast wezwano policję, która aresztowała 37-latka.

Kabarta tłumaczył śledczym, że poczuł się źle i wszedł do toalety, a gdy zobaczył dziewczynkę, zwymiotował do umywalki. Policja nie dała wiary jego zeznaniom, a mężczyzna pozostaje w areszcie.

Sprawę skomentowały już władze McDonald’s informując, że bezpieczeństwo klientów jest dla nich rzeczą priorytetową.

„W McDonald’s nic nie jest dla nas ważniejsze niż bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych klientów. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni incydentem, który wydarzył się w jednej z naszych restauracji w Oklahomie na początku tego tygodnia. Współpracujemy z policją w tej sprawie” – oświadczyli.

#Oklahoma man Joshua David Kabatra, 37 allegedly #raped toddler in #McDonald‚s restroom during daycare field trip – #MeToo where you at https://t.co/3Achao6gnp

— This What Happened (@ClearVizion7) July 19, 2019