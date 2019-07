Trump punktuje ekologów i wprowadza na rynek nowy produkt! „Stany Zjednoczone mają poważniejsze problemy niż plastikowe słomki”

Lewica i wszelkiej maści ekosekty w ostatnich miesiącach alarmują, by ratować planetę i nie używać plastikowych słomek, a Donald Trump idzie pod prąd. Prezydent Stanów Zjednoczonych wprowadził właśnie na rynek plastikowe słomki, które sprzedaje na swojej stronie internetowej.

W niedzielę przed Białym Domem dziennikarze pytali Trumpa o jego najnowszy produkt. – Myślę, że mamy poważniejsze problemy niż plastikowe słomki. Wszyscy koncentrują się na słomkach. Jest wiele innych rzeczy, na których należy się skupić – powiedział.

– Nie wiem co jest takiego ciekawego w plastikowych słomkach. Owszem, jest w nich trochę plastiku, ale co z opakowaniami, płytami i innymi rzeczami, które są znacznie większe i wykonane z tego samego materiału? – zapytał.

Trump sprzedaje plastikowe słomki za 15 dolarów za paczkę składającą się z 10 sztuk. – Papierowe słomki liberałów nie działają. Poprzyj prezydenta Trumpa i kup sobie swoją paczkę nadających się do recyklingu słomek już dziś. W przeciwieństwie do większości pomysłów lewicowych postępowców, nasze słomki działają i nie rozpadają się natychmiast – można przeczytać w opisie produktu.

Zakazy i ograniczenia dotyczące używania plastikowych słomek zostały przyjęte w kilku amerykańskich miastach, między innymi w Seattle, Los Angeles, Miami i Nowym Jorku. Regulują oni sposób korzystania z jednorazowych kubeczków, sztućców, słomek czy toreb.

Według raportu ONZ, w mniejszym lub większym stopniu w ramach walki o środowisko, plastiku zakazało lub nałożyło na niego wyższe podatki ponad 60 krajów. Poza USA to również Kanada, część krajów Azjatyckich z Tajwanem na czele, Republika Vanuatu oraz oczywiście Unia Europejska.

UE pod koniec 2018 roku wprowadziła przepisy ustanawiające fazowe wprowadzanie zakazu produktów plastikowych. Kraje członkowskie mają dwa lata na przystosowanie się do zmian. Do walki z plastikiem dołączają się też duże korporacje. Starbucks zadeklarował wyeliminowanie z użytku w swoich kawiarniach plastikowych słomek do końca 2020 roku.

Trump idzie jednak pod prąd i żadnej poprawności politycznej się nie kłania. Nie ulega też wątpliwości, że zmiany klimatyczne będą jednym z głównych tematów zbliżającej się kampanii prezydenckiej w USA, dlatego w ten sposób Trump jasno określa swoje stanowisko. Wielokrotnie zaznaczał również, że nie wierzy, aby to działalność człowieka przyczyniała się do zmian klimatycznych.

Źródło: Reuters/nczas.com