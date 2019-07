Zambia szuka „jelenia”, który przejmie główną kopalnię miedzi! KGHM może spać spokojnie, bo to inwestycja dużego ryzyka

Zambijski minister ds. górnictwa Richard Musukwa ogłosił możliwość przejęcia przez zagranicznego inwestora spółek kopalni miedzi Konkola (KCM). O dostęp do tych złóż ubiega się podobno 9 zagranicznych podmiotów.

To kolejna przymiarka do prywatyzacji tej kopalni. O złoża ubiegać się mają firmy z Australii, Kanady, Chin, Rosji i Turcji. Minister Richard Musukwa ogłosił, że chętnych nie brakuje, a przetarg rozpocznie się zaraz po zakończeniu audytu KCM, co ma nastąpić za kilka tygodni. Sprawa nie jest jednak taka prosta.

Do maja 2019 r. KMC była własnością dwóch podmiotów: państwa (20,6%) i hinduskiej grupy Vedanta Resources (79,4%), notowanej na giełdzie w Londynie. Obydwa podmioty od kilku miesięcy toczyły walkę prawną. Zambia zarzuciła firmie Vedanta, że nie opłaciła wszystkich podatków i naruszyła kodeks górniczy.

Zambie : KCM suspend les activités à sa mine Nchanga https://t.co/hUX4dnYRhh pic.twitter.com/EGjoT3clRS — Agence Ecofin (@agenceecofin) July 27, 2017

Spór przerodził się w otwarty konflikt, zwłaszcza po dokonanych przez rząd Zambii zmianach przepisów podatkowych. Na wniosek rządu, sąd Zambii ostatecznie ogłosił zerwanie spółki i postawił kopalnie w stan likwidacji.

Zambia wykolegowała partnera i teraz przetarg ma wyłonić kolejnego jelenia, to jest pardon, inwestora. Firma Vedanta Resources zgłasza sprzeciw i wszczyna kolejne postępowania prawne, już na poziomie międzynarodowym (w RPA).

La Tribune – Zambie : le minier Vedanta s’oppose à la décision de la justice de l’exclure de la procédure de liquidation de KCM https://t.co/dXRvbHiR4Y pic.twitter.com/UyLWFSJxMN — Afropages (@Afropages) June 22, 2019

Pomimo zapowiedzi ministra inne zagraniczne podmioty powinny się przed inwestowaniem dobrze zastanowić. Z drugiej strony KCM to kąsek dość łakomy. Przychody ze sprzedaży miedzi stanowią 70 procent wartości eksportu Zambii. Jest to drugi pod względem wielkości producent miedzi w Afryce i siódmy na świecie.

Zambie: le président souhaite en finir avec le géant du cuivre KCM https://t.co/9hu8wARrkD pic.twitter.com/QlecNcT264 — La Libre Afrique (@LaLibreAfrique) June 5, 2019

Zadłużenie kraju powoduje jednak, że rząd chciałby zwiększyć swoje przychody z kopalń i wprowadza nowe podatki na wydobywane surowce. W dodatku prezydent oskarża zagraniczne firmy, że chcą tylko „łupić jego kraj”. Wszystko to sprzyja inwestycjom dość średnio.

Źródło: franceinfo Afrique