Chcą zmienić godło Polski na Żydorła? Znany historyk ujawnia

Znany historyk Leszek Żebrowski odniósł się do artykułu „Vouge”. Zachęca się w nim, by „wyrażać siebie za pomocą Orła Białego”. Jak ostrzega Żebrowski, wkrótce Żydorzeł może stać się godłem państwa polskiego. Biorąc pod uwagę aktywne działania na rzecz utworzenia państwa Polin, to wcale nie jest nierealne.

– Przeprojektowanie godła stało się pretekstem do odczarowania sztywnego symbolu i rozmowy o tożsamości. Uznany grafik razem z grupą studentów łódzkiej ASP sportretowali współczesną Polskę, odświeżając Orła Białego – czytamy na vouge.pl.

Podano też kilka przykładów „orłów”. Wśród nich m.in. stylizowany na logo popularnego dyskontu Biedronka orzeł z czerwoną koroną.

Do tych rewelacji odniósł się znany historyk Leszek Żebrowski.

– Propozycje demontażu symboli narodowych to droga do demontażu państwa. To tak naprawdę marsz rewolucyjnej, ciągle tej samej socjalistycznej kontrkultury po władzę. I są dobrze przygotowani, uderzając zewsząd równolegle – napisał na Twitterze Leszek Żebrowski.

– Czyli wkrótce będzie Żydorzeł – dodał znany historyk udostępniając symbol orła wpisany w Gwiazdę Dawida.

