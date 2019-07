Europa na krawędzi wojny? Niemcy znów chcą najechać na Polskę! Szturm zaplanowany na 1 września

Szturm Amerykanów na Strefę 51 zainspirował innych na całym świecie. Niestety także Niemców. 1 września chcą „szturmować Prusy”. – Polacy nie zatrzymają nas wszystkich! Got Mit Uns! – czytamy w nazwie facebookowego wydarzenia opatrzonego krzyżem żelaznym.

– Jeśli wszyscy weźmiemy hełmy i przejdziemy przez Odrę, Polacy będą musieli oddać wschodnie Niemcy – napisano w opisie wydarzenia zaplanowanego na 1 września.

To zapewne parodia wydarzenia z USA. Amerykanie – początkowo dla zabawy – zaproponowali wydarzenie szturmu Strefy 51. Jednak już zebrała się duża grupa osób, które są gotowe naprawdę wziąć udział w tym wydarzeniu.

„Szturmowanie Polski” przez Niemcy raczej kojarzy się jednoznacznie. Do tego data 1 września nie została wybrana przypadkowo.

To oczywiście klasyczny dobry trolling, ale, tak jak w przypadku Strefy 51, może znaleźć się część osób, która potraktuje żart śmiertelnie poważnie.

Pełna nazwa wydarzenia na Facebooku nazywa się „✠ Storm Prussia. The Poles Can’t Stop Us All! Gott Mit Uns! ✠”.