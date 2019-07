Michał Wiśniewski chce jak najszybciej się rozwieść! Wszystko przez nową miłość piosenkarza?

Pozew rozwodowy Michał Wiśniewski złożył jeszcze w lutym, jednak do tej pory sąd nie wyznaczył terminu rozprawy. „Fakt” donosi, iż Wiśniewski ma dość oczekiwania i chce przyspieszyć sprawę. Czy ma to związek z ostatnimi doniesieniami o nowej partnerce artysty?

Na początku lipca sprawy związane z rozstaniem Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner-Wiśniewskiej przyspieszyły, po tym jak żona piosenkarza zabrała swoje rzeczy z podwarszawskiej willi. Niewiele później pojawiły się doniesienia o nowej partnerce Wiśniewskiego.

Mimo iż Wiśniewski jeszcze się nie rozwiódł z Dominiką Tajner, już zamieszkał z nową partnerką i jej dziećmi – donosił w minionym tygodniu „Fakt”. – Ona jest spoza muzycznej branży, to bardzo spokojna dziewczyna i jest wpatrzona w Michała jak w obrazek, a on to lubi – zdradziła osoba z „otoczenia Wiśniewskiego”.

Jak się okazuje, nowa miłość muzyka ma już czwórkę dzieci – tak jak on. Cała piątka miała wprowadzić się na początku lipca do podwarszawskiej willi wokalisty Ich Troje. To wiąże się z właśnie z nową informacją o odebraniu rzeczy przez żonę Wiśniewskiego.

Jak donosi „Fakt”, para miała poznać się przez internet. Początkowo nic nie zapowiadało wybuchu nowego uczucia. Para rozmawiała o życiu, dzieciach i muzyce. Jednak kontakt stawał się coraz bardziej intensywny, a Michał i Paulina postanowili umówić się na spotkanie. Od tego momentu sprawy potoczyły się w zawrotnym tempie.

W związku z tym Wiśniewski ma chcieć przyspieszyć sprawę rozwodową. – Chce jak najszybciej zamknąć stare sprawy i planuje zwrócić się do sądu o szybsze wyznaczenie terminu. Z Dominiką są dogadani, mają dobre relacje i raczej wszystko zakończy się na jednej sprawie – zdradza informator „Fakt-u”.