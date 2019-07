Mrożąca krew w żyłach sytuacja na DK94! Bus z pasażerami utknął pomiędzy szlabanami. Właśnie nadjeżdżał pociąg [VIDEO]

Mrożąca krew w żyłach sytuacja wydarzyła się na odcinku Zgorzelec – Bolesławiec, na drodze krajowej DK94 w województwie dolnośląskim. Wszystko nagrał jeden z kierowców jadących za busem.

Przewożący pasażerów bus przewoźnika Jantur-Pieniążek utknął między rogatkami w chwili, gdy nadjeżdżał pociąg Kolei Dolnośląskich.

Maszynista zbliżającego się składu kolejowego na szczęście widział, co dzieje się na przejeździe. Zwolnił do najniższej prędkości i dzięki temu nie doszło do zderzenia. Kierowca busa miał czas, aby znaleźć dość miejsca między szlabanami i wycofać się z torów.

Firma Jantur-Pieniążek z Gryfowa Śląskiego wydała oświadczenie na Facebooku z przeprosinami i zapewniła, że kierowca więcej nie zasiądzie za kierownicą żadnego auta przewoźnika.

Pozdrawiam kierowcę busa..Dzis 8:20 przejazd w wykrotach!!Geniusze umysłu pt. A co tam zdążęFirma która wozi Ludzi Opublikowany przez Rafał Nieckarz Piątek, 19 lipca 2019

Źródło: wiadomosci.wp.pl