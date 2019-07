Nieformalny szczyt MSW i MSZ Unii Europejskiej w Paryżu! Francja „niemal pewna” sukcesu w temacie dyslokacji imigrantów

W Paryżu odbywa się „dogrywka” zakończonego fiaskiem spotkania MSW w Helsinkach, które miało uruchomić tzw. „mechanizmy solidarności,” czyli rozwiązać proces relokacji migrantów wyławianych na Morzy Śródziemnym i odstawianych na południe Europy.

Tacy imigranci byliby rozdzielani do innych krajów UE. Dyplomacja francuska na marginesie szczytu w tej sprawie twierdzi, że jest „pewna porozumienia” z tuzinem krajów UE i wdrożeniem „mechanizmu solidarności” już we wrześniu.

W poniedziałek rano odbyło się robocze spotkanie, którego tematem była „migracja w basenie Morza Śródziemnego” z udziałem ministrów spraw wewnętrznych Christophe Castanera i spraw zagranicznych Jean-Yves Le Driana, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Frontex, Straży Granicznej i Straży wybrzeża, Urzędu Wsparcia Azylu, UNHCR, Międzynarodowej Organizacja ds. Migracji i Unii Afrykańskiej. Obecni byli także wszyscy ministrowie państw UE, chociaż Włochy, reprezentowała „delegacja techniczna”.

Attending an EU Ministerial meeting in Paris, MoS @davidstantontd sets out Ireland’s position on migration “the issue of our age”. There must be solidarity among EU MS while ensuring flexibility to take account of domestic conditions @Refugees @UNHCRfrance @IrlEmbParis pic.twitter.com/eHi2OVUszo

