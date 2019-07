NIK skontrolował budżet MON. Przez spóźnienie Macierewicza płacono ponad dwa razy drożej

Koszty wyczarterowania samolotów dla VIP-ów w 2018 r. były dla budżetu państwa 2,5 razy wyższe, niż wynikało to z umowy zawartej na poprzednie lata.

Powodem była zbyt późno podjęta decyzja przez ówczesnego szefa MON, Antoniego Macierewicza – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Wartość wyczarterowania samolotów dla VIP-ów w 2018 r. wzrosła do ok. 86 mln zł, czyli o ok. 2,5 raza w porównaniu do umowy na lata 2014-2017. Jak wyjaśnia NIK, zwłoka w zamówieniu samolotów sprawiła, że spółka PLL LOT skierowała dwa Embraery do komercyjnych połączeń. Kiedy Macierewicz w końcu podjął decyzję ws. czarterów, konieczne było wyleasingowanie dwóch innych maszyn. Z tej transakcji wynika właśnie drastyczne zwiększenie kosztów.

Ponadto, podczas kontroli przez NIK budżetu MON okazało się, że urzędy państwowe nie opłacają czarterów dla polityków w takiej wysokości, jak powinny. Wartość umowy na lata 2014-2017 wynosiła łącznie ponad 154,2 mln zł brutto. Kolejna umowa, zawarta tylko na jeden rok, kosztowała budżet państwa 92,7 mln zł, a na lata 2019-2020 jest to już koszt 170,2 mln zł – zauważa NIK.

Źródło: wiadomosci.wp.pl