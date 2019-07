O. Tadeusz Rydzyk znowu ostro masakruje PiS. „Gdzie macie dobrą zmianę?”

Niedawno o. Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor Radia Maryja skrytykował PiS na Jasnej Górze. Politycy socjalistycznej partii byli oburzeni i sądzili, że przesadził. Tymczasem najsłynniejszy redemptorysta nie tylko nie wycofał się ze swoich słów, ale powtórzył je w jeszcze mocniejszym tonie na antenie Radia Maryja.

Obóz rządzący lubi wymyślony przez siebie przydomek „dobra zmiana”, choć zmian na lepsze praktycznie nie widać. Homopropaganda działa legalnie na terenie całego kraju – ze szkołami włącznie – gdyż PiS nie wywiązał się z obietnicy wypowiedzenia konwencji genderowej. Mordowanie nienarodzonych dzieci nadal jest legalne na takich samych zasadach, co za PO. Ponadto dochodzą kolejne opłaty i podatki i przyspiesza inflacja.

Nic dziwnego, że nawet w środowiskach kojarzonych z PiS pojawiają się głosy krytyczne. Słowa o. Tadeusza Rydzyka CSsR są dla rządzących socjalistów mocnym ciosem.

Po niedawnym lekkim szturchnięciu słownym na Jasnej Górze, o. dyrektor tym razem nie pozostawił suchej nitki na partii rządzącej. – Gdzie macie dobrą zmianę? – zapytał na antenie Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

– Dobra zmiana to nie tylko, żeby praca była, nie tylko, żeby finanse dobrze grały, nie tylko, żeby był 500 plus – choć Bogu dzięki i za to chwała, za pochylenie się nad potrzebującymi. Ale gdzie jest duch? Dlaczego ci, którzy mówią o dobrej zmianie nie dbają o ducha? Do kościoła chodzicie i was Pan Jezus tego uczy? Trzeba to naprawić – mówił słynny redemptorysta.

– Nie nazywajmy się konserwatystami! Normalność, a nie konserwatyzm – stwierdził kapłan.

Źrodło: se.pl