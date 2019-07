Przeszkadzały mu cykady, więc wezwał służby do dezynsekcji. Inny poszedł do sądu w sprawie kumkających żab. Świat wariuje

Pracownik firmy zajmującej się dezynsekcją długo przecierał oczy ze zdumienia, kiedy na ekranie komputera zobaczył zgłoszenie klienta, który zamówił usługę usunięcia z terenu wokół jego domu… cykad, które jego zdaniem czyniły zbyt dużo hałasu.

Recz działa się we francuskim departamencie Dordogne. Zgłoszenie na taką usługę wpłynęło do firmy Allo 3D w Ribérac. Firma, która zajmuje się na co dzień karaluchami, komarami, pchłami, czy pluskwami, jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkała i rzecz jasna odmówiła.

Allez habiter en ville ! #Dordogne.Insupportés par le chant des cigales, ils demandent à une société de les éradiquer @ouestfrance https://t.co/kOLiYFPtvZ pic.twitter.com/TC1Li0fAmG — ✴Alisea✴♦ (@aliseeane) July 22, 2019

Muzyka cykad to prostu stały element życia na południu. Prawdopodobnie chodzi tu o kolejny przypadek jakiegoś mieszczucha, który przeprowadził się na prowincji i poszukiwał tu absolutnej ciszy. Wcześniej były już przypadki skarżenia się na pianie kogutów, kościelne dzwony, hałasy traktorów i kombajnów, itp.

Nie tak dawno pewna para emerytów z Grignolles w Żyrondzie musiała zasypać staw, bo przegrała w sądzie proces o hałas, jaki czyniły mieszkające w tym bajorze… żaby. Tępienie cykad to jednak nowość, bo owady te nie znajdują się na żadnej na liście szkodników, a ich muzyka to nieodłączny element tutejszego życia.

Qui veut la peau des cigales à Ribérac ? https://t.co/Qwh4Sn8v9W — Génération.s Condition Animale Biodiversité 🐾🌱 (@Generations_Ani) July 22, 2019

Źródło: Actu 17