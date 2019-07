Rosjanie radzą sobie z powodzią. Zalany Krasnodar stał się wielkim kąpieliskiem [VIDEO]

Potężne deszcze zalały Krasnodar. Mieszkańcy wykorzystali ulice jako szlaki wodne i całe miasto w wielkie kąpielisko.

Położona niżej dzielnica Krasnodaru została zalana wodą w wyniku ogromnych deszczy, które nawiedziły południe Rosji. Kilkadziesiąt ulic zmieniło się w rwące potoki.

Mieszkańcy postanowili wykorzystać okazję, by wypocząć na wodzie. Powyciągali z domów dmuchane materace, pontony i wykorzystali do zabawy. Nagrania ze swych rozrywek wrzucają w sieć.

Gorzej z tymi, którzy musieli pracować. Na jednym z nagrań widać jak z wodą walczy poruszający się na rowerze dostawca.

Meteorolodzy ostrzegają, że na południe Rosji znów nadciągają potężne burze i huraganowe wiatry.

Heavy rains caused severe flooding in the southern Russian city of Krasnodar today, and some locals reacted with the usual Russian cheerfulness. pic.twitter.com/mR3IbuvInD

— Bryan MacDonald (@27khv) July 21, 2019