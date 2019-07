Syn królowej Elżbiety II posądzony o gwałt! Czy brytyjska rodzina królewska przetrwa kolejny skandal?

Książę Andrzej, syn królowej Elżbiety II i brat księcia Karola, został posądzony o gwałt na nieletniej. Obecnie sprawę bada sąd, który zdecydował o odtajnieniu dokumentów sprzed niemal 20 lat.

Na dworze Windsorów szykuje się kolejny skandal. Jak się okazuje, książę Andrzej mógł dopuścić się gwałtu na 16-latce.

4 lata temu Virginia Roberts poinformowała media, że była wykorzystywana na tle seksualnym przez wielu możnych. Chodzi o polityków, biznesmenów, a nawet osoby z rodziny królewskiej, wśród których miał być właśnie książę Andrzej.

Wcześniej bliski znajomy księcia Yorku, Jeffrey Epstein, został zatrzymany za handel nieletnimi. Osoby te świadczyły usługi seksualne za pieniądze przyjaciołom Esteina w jego rezydencjach. Jedną z nich była właśnie Virginia Roberts.

– Byłam wypożyczana politykom i naukowcom oraz… rodzinie królewskiej i ludziom, o których po prostu nigdy byście nie pomyśleli. Byłam młoda, bałam się, wiedziałam, że mają siłę (…) Nie wiedziałam, co by się stało, gdybym powiedziała „nie”. Nie wiedziałam, co by się stało, gdybym na nich doniosła. Ta 16-letnia dziewczyna po prostu na to pozwoliła – wyznała Roberts.

W związku z tym Pałac Buckingham wydał stosowne oświadczenie, w myśl którego, książę Andrzej nie miał jakichkolwiek stosunków, również seksualnych, z Virginią Roberts. Jego wiarygodność można jednak zakwestionować, bowiem w internecie bez problemu można znaleźć zdjęcia przedstawiające księcia w towarzystwie kobiety.

Na początku lipca amerykański sąd zdecydował o odtajnieniu dokumentów sprzed blisko 20 lat. Postępowanie jest więc w toku i możliwe, że niebawem książę Andrzej stanie przed sądem.

Źródło: plotek.pl