Szwedzka nastolatka „od klimatu” została zaproszona do parlamentu i podzieliła francuskich polityków. Krytykują wykorzystywaniu dzieci do propagandy

Działalność młodej „aktywistki klimatycznej” ze Szwecji Grety Thunberg zbiegła się wprowadzeniem na prezydenckie sztandary Macrona hasła walki z globalnym ociepleniem. Wywołało to sprężenie zwrotne i młoda Szwedka stała się nagle we Francji bardzo popularna.

Odebrała nawet w normandzkim Caen Nagrodę Wolności i czek na 25 tys. euro w obecności weteranów lądowania w Normandii w 1944 r. O ile nie specjalnie dziwi, że tubylczy Geenpeace przyznał jej swoją nagrodę, to już jej zaproszenie do Zgromadzenia Narodowego wywołało mieszane uczucia. Politycy centroprawicy mówią wprost o przesadzie i „infantylizacji polityki klimatycznej”.

Thunberg ma być w parlamencie we wtorek 23 lipca, ale kontrowersje narastają już od kilku dni. Nastolatkę zaprosiła grupa parlamentarna „Przyspieszyć dla klimatu”, którą kieruje były zastępca przewodniczącego prezydenckiej partii LREM Matthieu Orphelin. To właśnie ten młody deputowany „pilotuje” 16-letnią Gretę i był jednym z animatorów przyznania jej Nagrody Wolności.

Orphelin wyjaśnia, że występ Grety Thunberg nie odbędzie się w sali plenarnej, a będzie to panel z udziałem większej grupy młodych ludzi. Udział potwierdziło 160 deputowanych, ale bez np. centroprawicowych Republikanów.

