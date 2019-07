Ta przepowiednia spełnia się na naszych oczach. Tak miał wyglądać KONIEC ŚWIATA

Portal „Onet” przypomina przepowiednię królowej Saby, która opisywała koniec świata, poprzez zdarzenia, które będą go poprzedzać. Grupę swoich proroctw dotyczących końca świata Michalda podzieliła na trzy grupy, z których dwóm można przypisać spełnienie, a trzecia ma być w trakcie spełniania się. Wymienia się także kilka znaków charakterystycznych, które mają się objawić ludziom przed końcem świata.

Michalda – królowa Saby, miała pojawić się na dworze Króla Salomona, gdzie przepowiadała mu przyszłość. Miała ona przepowiedzieć między innymi narodziny Jezusa, a także to, że 1200 lat po jego śmierci rozpocznie się okres wojen. 200 lat później miało nastąpić pierwsze upomnienie od Boga, przejawiające się upadkiem religii.

„Brat powstanie przeciw bratu”, „państwo rzymskie będzie zrujnowane” – to tylko dwie z wielu przepowiedni Michaldy. „Pojawienie się Napoleona, rewolucja technologiczna i wielkie wojny w Europie” – to kolejne z trafnych wróżb Michaldy, które wymienia p. Piotr Cielebiaś z portalu „Onet”. Najciekawszą jednak zapowiedzią, która ma się właśnie spełniać jest jednak ta o końcu świata.

Proroctwa dotyczące końca świata

Proroctwa Michaldy dotyczące końca świata zostały podzielone na trzy grupy, i wg takiego podziału spełnienie dwóch z nich już nastąpiło. Pierwsza grupa oznak zawierała: rozwój handlu ogólnoświatowego; zanik szczerości; zapanowanie pieniądza nad światem. W drugiej grupie oznak wymienia się: przymus ekonomiczny do pracy ponad siłę, by zarobić na utrzymanie; nagły rozwój nauki i technologii; niesłychany wzrost ceny ziemi.

W przepowiedniach królowej Saby ma się dać odnaleźć nawet problem przeludnienia: ludzie rozmnożą się nad miarę, więc żywności i środków zabraknie dla wszystkich, czy powstanie społeczeństw multikulti: przybędzie wiele innych narodów […], przez co wiele złego powstanie, gdyż nikt nie będzie wiedział, do jakiego narodu należy, ani jaką wiarę wyznaje.

Trzecia, ostatnia, grupa proroctw ciągle czeka na spełnienie, choć niektórzy wskazują, że pewne oznaki już widać: wybuch wielkiego światowego konfliktu; ciągły ferment, chaos i kolejne rewolucje; księżyc, gwiazdy i słońce świecić inaczej będą. Wymienia się także kilka znaków charakterystycznych, które mają się objawić ludziom przed końcem świata:

– wszystkie stworzenia, które żyją, poczną się krwią pocić;

– księżyc i gwiazdy blaskiem czerwonym zalśnią;

– wielka susza, która zniszczy całą roślinność;

– w niektórych miejscach gleba zacznie „płonąć” sama z siebie;

– dojdzie do poruszenia się powierzchni ziemi.

Wątpliwości co do proroctw

Same proroctwa królowej Saby, mimo że można im przypisać „spełnienie się”, ciągle budzą ogromne wątpliwości. Biblia wspomina o jej pobycie w Jerozolimie, jednak nigdzie nie ma wzmianek o jej nadprzyrodzonych zdolnościach. „Kolejnym absurdem jest to, że Salomon zwraca się do Michaldy per „Sybillo” – co stanowi dowód, że twórca „Proroctw Królowej Saby” najprawdopodobniej „pozszywał” je z różnych źródeł. Sybillami w świecie grecko-rzymskim nazywano wieszczki przepowiadające przyszłość w wyroczniach” – czytamy na portalu „Onet”.