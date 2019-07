Te widoki przyprawiają o zawrót głowy. Tak wyglądają cygańskie slumsy w Koszycach na Słowacji [VIDEO]

Wloger bald and bankrupt opublikował na YouTube materiał z wizyty w cygańskiej dzielnicy w Koszycach. Pokazał, jak ta liczna na Słowacji mniejszość reaguje na przybyszów i czy warto zamieszkać w okolicy.

Cyganie na Słowacji są bardzo liczną grupą. Dorośli chodzą do pracy a dzieci do szkoły. Mimo tego – jak to o Cyganach – najlepszej opinii o nich nie ma. Wloger prowadzący kanał podróżniczy postanowił pokazać, jak wygląda tam życie.

Sam fakt, że nagranie już pojawiło się w sieci pokazuje, że nie został okradziony. Ale to nie wszystko.

Najbardziej uderza fakt, że kontrastują ze sobą z jednej strony obrazy biedy i nędzy z elegancją, bogactwem i przepychem. W wideo widać obskurne wręcz zewnętrzne widoki bloków, skąd prostymi przeciekającymi szlaufami odprowadzana jest woda. Mieszkania wewnątrz z kolei są nieraz czyste i zadbane.

Dzieci próbują przekonywać, że są groźne, ale dają się nagrywać i rozmawiają. Dorośli piją wódkę na ulicy z gwinta, ale nikogo nie atakują.