To Chińczycy skolonizują Marsa! Amerykańskie dzieci wolą być youtuberami

50. rocznica lądowania człowieka na Księżycu skłoniła znanego producenta klocków, firmę LEGO, do zbadania jaki stosunek do eksploracji kosmosu mają dzieci w różnych krajach. Wyniki są zaskakujące.

LEGO zleciło przeprowadzenie badań firmie The Harris Poll. Ankieterzy przepytali ponad 3000 dzieci z USA, Wielkiej Brytanii i Chin badając ich wiedzę oraz nastawienie do badania kosmosu.

Wyniki badani ujawniły duże różnice między dziećmi z krajów Zachodu i małymi Chińczykami. Ci pierwsi wolą być youtuberami niż astronautami.

Co 3 z 10 młodych Brytyjczyków i Amerykanów zapytany o to kim chcą być w przyszłości odpowiedział, że chce zostać youtuberem lub vloggerem i umieszczać treści w internecie po to, by na nich zarabiać i być sławnym.

Kolejne miejsce na liście zajęły chęć zostania nauczycielem, zawodowym sportowcem lub muzykiem. Zaledwie co 11 proc. pytanych zadeklarowało, że chce zostać astronautą.

Wyniki prezentują się odmiennie w przypadku dzieci z Chin. Az 56 proc. z nich marzy o karierze astronauty.

Na kolejnych miejscach zalazł się zawód nauczyciela, który wybiera 52 proc. pytanych, muzyka i zawodowego sportowca. Odwrotnie niż w przypadku dzieci z USA i Wielkiej Brytanii najmniej interesująca dla młodych Chińczyków jest kariera youtubera lub vloggera.

Dzieci były także pytane co sądzą na temat kolonizacji kosmosu i czy sami byli skłonni uczestniczyć w tym procesie.

O ile większość sądzi, że ludzkość będzie żyła także poza Ziemią i chce polecieć w kosmos to także w tym przypadku widać duże różnice między dziećmi z Zachodu i Chin.

Aż 96 proc. chińskich dzieci wierzy, że ludzkość będzie żyła poza naszą planetą, a 95 proc. zamierza czynnie uczestniczyć w procesie.

W przypadku dzieci z USA liczba odpowiedzi na te pytania wynosiła odpowiednio 66 i 68 proc., zaś w przypadku młodych Brytyjczyków 62 i 63 proc..

Badanie nie daje odpowiedzi skąd biorą się różnice między dziećmi na Zachodzie i w Chinach. Być może różnice tkwią w systemach edukacji.

Wynika z niego jednak, że ambicje chińskich dzieci będą pchały je w kierunku wyboru takich kierunków studiów, które mogą być użyteczne w eksploracji kosmosu, co powinno dać Chinom przewagę w kosmicznym wyścigu.

Źródło: arstechnica.com