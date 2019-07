TVN ma poważny problem. Ich kultowy program traci prowadzących i widzów. Oglądalność „Dzień Dobry TVN” leci na łeb na szyję

Czyżby jeden z najpopularniejszych programów TVN-u tracił widzów? Program śniadaniowy „Dzień dobry TVN” ponoć by ratować sytuację wraca w tym roku do codziennej ramówki w wakacje. Jednak zabraknąć madwóch najbardziej rozpoznawanych prowadzących – czyli Magdy Mołek oraz Marcina Mellera. Zmiany to cięcie kosztów?

To, że z „Dzień Dobry TVN” ma problemy świadczy fakt, że z programu odchodzą najbardziej rozpoznawalni prowadzący. O rozstaniu z programem śniadaniowym poinformowała swoich fanów Magda Mołek na swoim Instagramie.

„Po 15 latach pracy w @dziendobrytvn , w porozumieniu ze stacją TVN, postanowiłam zrobić sobie przerwę. Mój najwspanialszy współprowadzący @marcinmellerarbuz też” – poinformowała w czwartek na Instagramie Magda Mołek.

O wcześniejszym powrocie popularnego programu TVN-u, poinformował też sam wydawca „Dzień Dobry TVN”.

„Program codzienny na antenie TVN pojawi się już wcześniej, bo 12 sierpnia (poniedziałek) i to ja będę miał zaszczyt poprowadzić cykl nowych wydań” – poinformował za sprawą serwisu Linkedin Piotr Zieliński wydawca „Dzień Dobry TVN”.

Jak spekuluje portal wirtualnemedia.pl zmiany w „Dzień dobry TVN” spowodowane mogą być utratą widzów. Portal informuje, że największą oglądalność spośród programów śniadaniowych w pierwszym półroczu br. miało „Pytanie na śniadanie”, które ostatnio wyprzedziło właśnie „Dzień dobry TVN”.

„W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. średnia oglądalność „Pytania na śniadanie” wyniosła 509 tys. osób przy 10,25 proc. udziału w rynku telewizyjnym w grupie 4+” – czytamy na portalu wirtualnemedia.pl.

„Dzień dobry TVN”, które w analizowanym okresie przyciągało przed telewizory średnio 501 tys. osób, co przełożyło się na 9,90 proc. udziału. Rok wcześniej program śledziło 530 tys. widzów przy udziale wynoszącym 10,78 proc. Daje to średni spadek 29 tysięcy widzów na odcinek.

Dodajmy, że w 2018, roku grupa TVN poniosła ogromne straty w wysokości 1,89 mld zł! Tą ogromną stratę stacja ma pokryć z kapitału rezerwowego

Jak widać TVN ma ostatnio poważne problemy.

