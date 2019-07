W „kocich uszach” mówiła o szczegółach podwójnego zabójstwa. Kuriozalna wpadka policji

Afera w kanadyjskiej policji. Oficer przekazywała informacje na konferencji prasowej na temat podwójnego zabójstwa. Transmitowano to do sieci… z kocim filtrem.

W Kanadzie opinię publiczną rozgrzewa sprawa podwójnego zabójstwa. W piątek wieczorem odbyła się konferencja dotycząca odnalezienia dwóch ciał przy kanadyjskim odcinku drogi Alaska Highway. Policja poinformowała, kim były ofiary oraz potwierdziła, że to efekt zabójstwa.

Transmisja była nadawana na żywo. Zapomniano jednak zmienić ustawienia urządzenia. W efekcie sprawa podwójnego zabójstwa przedstawiana była przez policjantkę… z kocimi uszami.

Internauci szybko zaczęli udostępniać konferencję. Pojawiły się też posty na ten temat. Jeden z internautów przerobił nawet kadr na styl mangi.

Policja poinformowała potem, że osoba nagrywająca konferencję „zapomniała wyłączyć automatycznej opcji w telefonie”.

The B.C. RCMP are giving a press conference on the two people murdered on the Alaska Highway, and they have the cat ear filter on. pic.twitter.com/j8GvkvKA4u — Tyler Dawson (@tylerrdawson) July 19, 2019

It's too cute, so I just HAD to draw this! I hope Japan will do the same :3 pic.twitter.com/UgBzu9sL61 — 🇷 🇦 🇩 🇮 🇦 🇳 🇹 (@radiant_dreamer) July 20, 2019

Yes we are aware and addressing it as it's an automatic setting. Thank you, we will rectify and issue a video shortly. — BCRCMP (@BCRCMP) July 19, 2019

Źródła: polsatnews.pl/twitter.com