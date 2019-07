Zamieszanie wokół dr Czerniaka! Korwin-Mikke: Wolę uczciwych ZOMOwców, którzy rzetelnie wykonywali rozkazy

Media Narodowe w swym programie ujawniły, iż Hubert Czerniak był w czasie PRL-u, wstąpił na ochotnika do ZOMO. Po tych informacjach w sieci zawrzało. Wiele osób domagało się usunięcia dr Czerniaka z Konfederacji, wśród tych osób był m.in. Stanisław Michalkiewicz. Janusz Korwin-Mikke ma jednak odmienne zdanie w tym temacie.

Dr Hubert Czerniak to lekarz promujący medycynę alternatywną i sprzeciwiający się obecnemu systemowi szczepień. Kandydatem Wolności w Samorządzie był już na jesieni, na wiosnę kandydował po raz drugi, tym razem z ramienia Konfederacji ubiegając się o mandat unioposła.

Kandydując z okręgu dolnośląskiego dr Czerniak uzyskał niezły wynik, niewiele gorszy od kandydującego z pierwszego miejsca europosła Roberta Iwaszkiewicza. W ostatnim czasie wokół jego osoby narosło wiele kontrowersji.

Media Narodowe ujawniły informację, iż dr Czerniak wstąpił na ochotnika do ZOMO. Miało to miejsce rok po tym, jak miała miejsce pacyfikacja kopalni „Wujek” w Katowicach. W tym czasie w wyniku działań ZOMO dziewięć osób poniosło śmierć.

Hubert Czerniak odpowiada jednak, że „wstępując do ZOMO nie wiedział z czym to się wiąże”. – Radosław Patlewicz udostępnił całą teczkę Huberta Czerniaka, wykazując, że jego służba w ZOMO była świadoma i dobrowolna, trwała siedem lat, aż do czasu rozwiązania ZOMO – czytamy na stronie medianarodowe.pl.

Problemu z obecnością dr Czerniaka w Konfederacji nie widzi Janusz Korwin-Mikke. Były europoseł napisał na Twitterze jasno:

Mam dość tych PiSowskich wyciągań teczek sprzed lat. I powiem więcej: wolę uczciwych ZOMOwców, którzy rzetelnie wykonywali rozkazy, niż facetów mających gęby pełne patriotyzmu, którzy teraz rozkradają nasz kraj w barwach PO-PiSu i PSLD! A co sądzę o „Wielkiej Lechii” to sądzę…